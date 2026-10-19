Guerriglia a Milano, Valditara: “Domani prime risposte dal consiglio dei ministri”

Oggi il ministro Valditara a Cernobbio in occasione del primo giorno di campus “Next Generation AI”, ha parlato degli scontri violenti avvenuti nel fine settimana a Milano.

“Un fenomeno preoccupante di ragazzini che vogliono fare come in Francia – ha detto Valditara – C’è una scarsa identificazione nella nostra società e nei nostri modelli. C’era un odio nei confronti delle forze dell’ordine. Sono capitato per caso proprio in piazza Duomo e ho potuto constatare come ci fosse un’aggressività molto forte nei confronti di poliziotti e carabinieri, nei confronti della città. Un po’ come se volessero sfregiare Milano. Tutto questo necessita di risposte forti, quelle a cui il Governo sta pensando. Domani ci sarà il Consiglio dei ministri e vareremo delle prime risposte. Questi fenomeni devono essere stroncati”.