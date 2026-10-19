Doppio impegno per il Como tra Champions e campionato: scattati i primi provvedimenti viabilistici

Due gare interne di fila per il Como, tra Champions League e campionato. Si parte mercoledì 21 ottobre alle 18.45 dalla sfida contro il Manchester United, sabato 24 alle 15 toccherà, invece, al match di campionato contro il Sassuolo. Sommando i due eventi sportivi la zona dello stadio Sinigaglia sarà off limits per sei giorni abbondanti.

I primi provvedimenti sono scattati stamattina. Fino alla mezzanotte del 24, saranno vietati circolazione e sosta nel tratto di strada a fianco dell’impianto tra Largo Borgonovo fino al passaggio pedonale di fronte al Monumento ai Caduti.

Sulla destra, in viale Vittorio Veneto, nella zona del cosiddetto caramellone, non si potranno utilizzare cinque parcheggi per consentire l’accesso alle auto nel controviale, che sarà usato in questa fase di blocco della strada principale.

In vista del match con la squadra inglese anche una buona notizia non sarà attuato il divieto di sosta al parcheggio della stagione di Lazzago, che mercoledì, giorno di Como-Manchester United, sarà regolarmente utilizzabile dai pendolari che si recano in stazione.

Tornando allo stadio dalle 6.30 di domani, fino al termine del match, divieto di sosta in via Sinigaglia tra viale Masia e viale Borgonovo. Sempre martedì, su questo tratto, dalle 16.30 alle 20.30 sarà sospesa la circolazione.

Prima, dalle 14, scatterà il divieto di sosta attorno allo stadio, che diventerà anche di circolazione dalle 8 di mercoledì 21. Dalla stessa ora il divieto di sosta si estende a via Recchi, via Rosselli, via Campo Garibaldi e via Vacchi.

Pubblicata infine l’ordinanza che prevede limiti e divieti per la somministrazione degli alcolici dentro e fuori l’impianto.