“Abbiamo radici per restare, rami per accogliere e ali per volare”, nelle parole scelte per l’open day, la scuola primaria Corridoni di Como richiama il passato e guarda dritta al futuro. Dopo che il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura voluta dal Comune, al termine di un lungo e combattuto iter legale, sul plesso pende ancora il giudizio di merito, ma i genitori sono fiduciosi e pronti alle iscrizioni. Oggi una cinquantina di famiglie ha visitato l’edificio e scoperto l’offerta formativa e didattica.

Intanto l’ultimo parere dei giudici è atteso per la prossima primavera e si guarda con rinnovata speranza a questo ulteriore step

Per l’open day, organizzato in un’atmosfera già natalizia, previsti un concerto, sei laboratori per i nuovi alunni e un viaggio tra le aule e gli spazi esterni. Spille, disegni e colori hanno accompagnato il percorso.

I genitori presenti oggi hanno supportato le proteste dei mesi scorsi e ritengono impossibile trasformare l’edificio in un parcheggio come invece immagina di fare Palazzo Cernezzi.