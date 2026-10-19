Guerriglia urbana a Milano e possibile bis a Como. Confesercenti: “Commercianti spaventati”

Guerriglia urbana a Milano e possibile bis in altre città. C’è grande apprensione tra i negozianti e gli operatori dei Mercati di Como per il tam tam social da parte di violenti che vorrebbero sabato 24 Ottobre saccheggiare Como. Il presidente provinciale di Confesercenti, Claudio Casartelli, ha scritto al prefetto e al questore per chiedere di prevenire l’arrivo dei violenti nel capoluogo lariano.

“In queste ore, come è sicuramente a Loro conoscenza – scrive Casartelli rivolto a prefetto e questore -, si susseguono sui social annunci da parte di giovanissimi facinorosi che con spirito delinquenziale (che nulla ha a che fare con il sacrosanto diritto di manifestare pacificamente sancito dalla Costituzione Repubblicana) sabato 24 Ottobre 2026 vorrebbero darsi appuntamento a Como per replicare la guerriglia urbana di cui è stato vittima sabato 17 e domenica 18 Ottobre il centro storico di Milano, con vetrine mandate in frantumi, saccheggi di negozi, cassonetti e bidoni della spazzatura dati alle fiamme, lanci di sassi, bottiglie e altri oggetti contundenti contro le forze dell’ordine, feriti tra agenti di polizia e carabinieri. Molti commercianti, sia negozianti che operatori del Mercato Mercerie e del Mercato Coperto, – aggiunge – ci stanno contattando, spaventati dalla concreta possibilità che la giornata di sabato 24 Ottobre, che sul fronte della sicurezza vede già l’organizzazione della partita tra Como e Sassuolo alle ore 15.00, si trasformi la sera in un conteggio di elevati danni alla propria attività senza che nessuno venga chiamato a risarcirli. Chiediamo Loro, gentilmente, di predisporre un adeguato servizio di sicurezza con controlli già in essere alle stazioni ferroviarie delle periferie di Milano e Monza e alle altre vie di accesso alla città di Como per impedire che i violenti, animati dal solo intento di spaccare tutto, rapinare i negozianti, danneggiare i Mercati e fronteggiare le forze dell’ordine, giungano nel capoluogo lariano. La preoccupazione per disordini, violenze, danni e feriti è davvero tanta”.