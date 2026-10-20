Allarme violenze a Como, il prefetto: “Situazione monitorata, chiedo a tutti equilibrio e fiducia”

“La situazione legata ai presunti allarmi che si stanno generando in provincia è attentamente monitorata. Serve senso di equilibrio da parte di tutti e fiducia nelle istituzioni. Questo mi sento di chiedere a tutti”.

Il prefetto di Como Corrado Conforto Galli interviene per fare chiarezza sull’allarme crescente in città legato alla possibile organizzazione sabato 24 ottobre prossimo di proteste violente e devastazioni nel capoluogo lariano, sulla scia di quanto accaduto nello scorso fine settimana a Milano.

I commercianti hanno chiesto a prefettura e questura garanzie di sicurezza e protezione per la giornata di sabato, mentre tra gli studenti e le famiglie già per la giornata di oggi ha preso il sopravvento la paura infondata di possibili azioni violente e persino violenze sessuali di massa a Como. Timori peraltro circolati in modo analogo anche in altre città d’Italia ma privi di un reale fondamento, come ribadito dalle forze dell’ordine.

“Ogni aspetto della situazione è attentamente monitorata già dalla giornata di domenica dalle forze di polizia – spiega il prefetto di Como – Sono in corso tutte le misure di analisi delle chat e gli accertamenti di natura preventiva delle forze di polizia”.

“L’unica cosa che mi sento veramente di dire a tutti i cittadini – prosegue Corrado Conforto Galli – è di avere fiducia nelle istituzioni, nella operatività, nel senso di responsabilità, nella professionalità e nell’equilibrio delle forze di polizia. Ciascuno deve svolgere il proprio compito al meglio. Ci vuole l’impegno di tutti per evitare che si generino situazioni che possono avere effetti controproducenti che vadano oltre il lecito”.

Sabato a Como, alle 15 è in programma la sfida al Sinigaglia tra i lariani e il Sassuolo, con il dispositivo di sicurezza previsto abitualmente. Non risultano invece al momento altre manifestazioni, studentesche o di altra natura, autorizzate in città e nemmeno richieste di poter organizzare presidi o cortei.

“Stiamo monitorando tutte le situazioni con ripetute riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – conclude il prefetto di Como – E’ una settimana complessa e lavoriamo per mettere a fuoco tutte le situazioni e poterle gestire al meglio sulla base dell’attività preventiva in atto, in modo da mettere in campo il dispositivo che sarà necessario. Senza enfatizzare. Ci vuole senso di equilibrio da parte di tutti e fiducia nelle istituzioni”.