Cantù, tra un anno il commissariato di polizia. Molteni: “Presidio di sicurezza”

Un anno di lavori e un investimento di 1,8 milioni di euro per arrivare ad aprire il commissariato di polizia di Cantù, il primo della provincia di Como, che servirà un’area di 29 comuni della zona e garantirà un presidio 24 ore su 24, oltre a servizi amministrativi. Dopo la firma della convenzione tra la Città del Mobile e il ministero dell’Interno, l’iter entra nella fase conclusiva, che porterà all’inaugurazione della struttura. “Sarà un presidio di sicurezza per tutto il territorio”, sottolinea il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni.

Il commissariato, che sarà realizzato nella ex sede della polizia locale, partirà da 35 agenti per arrivare a 45. Per la questura si tratta anche di una possibilità in più per la gestione ottimale dell’ordine pubblico per gli eventi che saranno organizzati nel nuovo palazzetto di Cantù

Il Comune di Cantù ha già messo a disposizione 500mila euro, che si sommeranno alla quota di 1,3 milioni di euro stanziati dal ministero. Il sindaco Alice Galbiati precisa: “Abbiamo il nostro programma e prevediamo di arrivare all’apertura tra un anno”.