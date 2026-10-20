Solidarietà a teatro, a Breccia uno spettacolo a sostegno della mensa solidale di Casa Nazareth

Una commedia in dialetto e un obiettivo che va oltre il palcoscenico: sabato 24 ottobre 2026, alle ore 21, il Teatro Cristallo di Breccia (via Malvito 3, Como) ospita un nuovo spettacolo teatrale a sostegno della mensa solidale di Casa Nazareth.

A salire sul palco sarà la compagnia teatrale “Svitol” di Lipomo, che presenta la commedia semi dialettale in tre atti “Cume l’era bun adess che l’è mort”, tratta da I tre testamenti di Giuseppina Cattaneo.

La regia è di Edoardo Moiana, il coordinamento di Fiorenzo Molteni.

L’ingresso è libero, con offerta.

Quanto raccolto durante l’evento andrà a sostegno, come detto, della mensa di solidarietà di Casa Nazareth, il servizio aperto in via Don Luigi Guanella, che dal 2021 offre ogni giorno un pasto caldo, a pranzo e a cena, alle persone che vivono situazioni di fragilità.

I numeri raccontano quanto questo servizio sia diventato un punto di riferimento per il territorio:

•75mila pasti serviti nel 2025, con una media di 206 presenze al giorno;

•56.616 pasti nei primi otto mesi del 2026, con una media salita a 230 presenze al giorno;

•415 volontari che ogni giorno dell’anno, a turni di 15/20 persone a pranzo e a cena, affiancano gli operatori e rendono possibile il servizio.

Dietro ogni cifra ci sono persone, incontri e relazioni. Per continuare a garantire un pasto caldo a chi bussa alla porta, c’è bisogno anche del sostegno della comunità: “una serata a teatro, in compagnia, è un modo semplice e piacevole per dare una mano” spiegano gli organizzatori.