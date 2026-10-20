Incidente ad Appiano Gentile, morto il motociclista Giacomo Gomirati. Aveva 49 anni

E’ morto all’ospedale di Varese, dove era stato ricoverato in condizioni critiche, il motociclista di 49 anni coinvolto ieri all’alba in un gravissimo incidente ad Appiano Gentile, in via Salvo d’Acquisto. L’uomo, Giacomo Gomirati, era residente a Caronno Pertusella, in provincia di Varese e stava andando al lavoro in un’azienda comasca quando è avvenuto lo scontro.

La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù e della stazione di Appiano Gentile, coordinati dalla procura di Como. Lo scontro ha coinvolto la moto del 49enne e due auto. Feriti ma non in modo grave anche un 28enne e un 19enne che erano sulle due vetture, trasportati al Sant’Anna.

Dopo l’impatto, le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. E’ stato inviato l’elicottero del 118 e Gomirati è stato trasferito all’ospedale di Varese, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le condizioni erano però purtroppo disperate e il 49enne è morto nella serata di ieri nonostante tutti i tentativi di salvarlo.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Lutto e grande commozione intanto a Caronno Pertusella, dove si è rapidamente diffusa la notizia della morte di Gomirati.