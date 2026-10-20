Fabregas: “Como-Manchester United: giornata storica, ma non avremo paura”

Appuntamento speciale allo stadio Sinigaglia. Alla vigilia della storica sfida di Champions League contro il Manchester United, Cesc Fabregas, affiancato da Nico Paz, si è presentato in conferenza stampa per parlare di una partita che tutta Como attende da mesi.

“È una giornata storica, ancora una volta. È un momento speciale quello che stiamo vivendo – ha detto l’allenatore – Noi tutti, staff e giocatori, dobbiamo adattarci bene; siamo consapevoli dell’importanza mdi questo match. Lo United è una grandissima squadra, ha grandissimi giocatori, con una storia pazzesca. Proveremo a vincere come sempre”.

Fabregas non vuole però che la storia degli avversari diventi un alibi o un freno: “Affrontare il Manchester è come quando giochiamo contro Inter, Milan, Juve. Ai miei giocatori parlo di quello che fa l’altra formazione e di come possiamo fargli male. Se dico ogni volta di stare attento al Manchester, i giocatori entrano in campo con paura. L’allenatore deve sempre dare fiducia alla sua squadra, io mi sento forte con i miei giocatori. Possiamo vincere se facciamo le cose come vanno fatte, se pensiamo che gli avversari sono superiori sarà più difficile”.

Poi un passaggio ironico sull’approccio tattico, rispondendo a chi gli chiedeva se il momento difficile dello United cambierà i piani del Como: “Domani ci metteremo tutti al limite dell’area di rigore, parcheggiamo il pullman. A parte gli scherzi, cercheremo di giocare il nostro calcio. Ci chiediamo sempre ‘Come vuoi perdere?’. Giocando il nostro calcio, rispettando l’avversario”.

Infine le scelte di formazione, con una conferma e un dubbio tra i pali: “Non parlo di chi gioca e non gioca, neanche la squadra lo sa. Faccio una deroga, posso dire che Douvikas sarà titolare. Però il portiere non lo dico. Butez è importantissimo e continuerà a giocare tanto. Ora c’è una competizione con Sanchez che fa alzare il livello a tutti. Alcune volte si vedrà un portiere e magari poi se ne vedrà un altro. Proveremo a dare consistenza a chi sta vivendo un buon momento”.

Voglia, orgoglio e consapevolezza. È questo il mix con cui il Como si prepara alla notte più attesa. In conferenza stampa alla vigilia del Manchester United, Nico Paz l’ha detto chiaro: “Contro di loro serve la partita perfetta. Hanno giocatori di grandissima qualità, ma abbiamo una voglia matta di giocare questa sfida”. Per il trequartista argentino non è solo una partita di Champions, è la fotografia di un percorso: “È il premio per quello che abbiamo fatto in questi tre anni. Siamo cresciuti giorno dopo giorno, questa partita ce la siamo meritata. Ne siamo orgogliosi”.E sul tour de force che attende i lariani, Paz non cerca alibi: “Giocare ogni tre giorni è una cosa nuova per noi, non è semplice. Conta riposare bene e presentarsi al meglio. Noi siamo pronti”.