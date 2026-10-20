Revolut down, problemi con accesso all’app e pagamenti

Revolut è in “down” in diversi Paesi europei, Italia compresa. Migliaia di utenti non possono accedere all’app e pagare.

Le prime segnalazioni sono arrivate poco prima delle 8 del mattino, poi si sono moltiplicate. Il sito downdetector – che raccoglie principalmente problemi a servizi digitali – attorno alle 9 di mattina indicava oltre 1.500 segnalazioni di problemi su Revolut.

Alla pagina “stato di sistema” del sito di Revolut si confermano 31 diverse criticità, tra le quali l’accesso e i pagamenti.

Le cause del guasto non sono ancora note e i tecnici dell’azienda stanno lavorando per ripristinare il servizio.