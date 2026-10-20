“Next Generation AI” fino al 22 ottobre: 6mila studenti a Cernobbio. Visita del ministro Valditara

Al via ieri e in corso fino al 22 ottobre, nello spazio espositivo di Villa Erba a Cernobbio, “Next Generation AI” il summit internazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un confronto tra seimila studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni per approfondire le trasformazioni che l’intelligenza artificiale sta introducendo nei sistemi educativi. Ieri sera, il ministro Giuseppe Valditara ha visitato il campus di Cernobbio.

Un’occasione per fare il punto su quanto fatto finora in termini di innovazione e applicazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole italiane.