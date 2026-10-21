Cade da una scala mentre lavora a Inverigo, gravissimo 76enne

Un uomo di 76 anni è stato trasportato all’ospedale di Monza in gravi condizioni dopo una caduta da una scala mentre stava lavorando a Inverigo. Dalle prime informazioni sembra che il 76enne, titolare dell’azienda, stesse facendo interventi di manutenzione e fosse salito su una scala. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Mariano Comense, intervenuti dopo l’incidente, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa 3 metri. Ha riportato traumi e ferite purtroppo gravissime ed è stato trasportato all’ospedale di Monza.