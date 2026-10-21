Un poker da urlo: il Como batte il Manchester United per 4-1

Una gara già di per sé storica chiusa con un risultato da urlo del Como. Successo per 4-1 contro il Manchester United nel terzo turno di Champions League in una serata che per i tifosi lariani rimarrà indimenticabile.

Como in vantaggio dopo pochi secondi con una bella conclusione di Nico Paz, rete che ha indirizzato il match a favore dei biancoblù che hanno letteralmente dominato. Nella seconda parte all’inizio il 2-0 di Douvikas e poi le realizzazioni di Paz e Ramon che hanno definitivamente chiuso la sfida. Nel finale in zona Cesarini la rete della bandiera degli ospiti con Zirkzee.