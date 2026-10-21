Como-Manchester United, una giornata storica

Una giornata uggiosa, pioggia a Como. I tifosi di Manchester in queste ore si saranno sentiti come a casa, visto che loro città è una tra le più piovose del Regno Unito. Certo non la cornice ideale per quella che non a toro è stata definita una partita storica. Nella terza sfida di Champions allo stadio Sinigaglia è infatti ospite il Manchester United. Una nobile del calcio europeo e mondiale, alle prese con una stagione non semplice, ma con un palmares che a prescindere merita rispetto; il club britannico, fondato nel 1878 nella sua storia ha vinto un totale di 68 trofei major: i principali sono 20 campionati, tre Coppe dei Campioni, una Europa League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Intercontinentale e un Mondiale per Club.

Parlare di partita più importante della storia disputata allo stadio Sinigaglia non è avventato. Per il valore dell’avversario e per la validità del match, si parla infatti di Champions League.

Una gara in scena in un Sinigaglia da tutto esaurito, elemento che ha avuto anche pesanti ripercussioni sul traffico cittadino, già quotidianamente carico nel tardo pomeriggio, con l’aggiunta dei tifosi che hanno raggiunto lo stadio e i blocchi per il passaggio delle squadre.

Come è noto, i tifosi inglesi non sono arrivati in massa, tutti assieme, ma si sono organizzati singolarmente per la trasferta su Lario. Elemento che ha portato i responsabili della sicurezza a non chiudere il parcheggio della stazione di Grandate, per la gioia dei pendolari che lo hanno utilizzato in un giorno feriale. I sostenitori ospiti hanno raggiunto il Lario in anticipo e hanno colto l’occasione per una passeggiata in una zona che storicamente piace agli inglesi. Ieri alcuni di loro erano appostati fuori dallo stadio a caccia di autografi in occasione delle conferenza stampa di allenatori e giocatori delle due squadre.

A prescindere il 21 ottobre 2026 rimarrà una data storica per la città e la sua squadra al di là del risultato. Sul fronte europeo la prossima sfida in casa sarà contro l’Aek Atene il 21 novembre con una tifoseria molto calda, poi, il 20 gennaio del 2027, un’altra sfida destinata a rimanere indimenticata, contro il Psg, la squadra che ha vinto le ultime due Champions e, per come sta giocando, la più seria candidata a conquistare la Coppa anche nel 2027.