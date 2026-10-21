Sicurezza stradale, collaborazione tra Aci Como e questura per la formazione degli agenti

Sicurezza stradale, prosegue la collaborazione tra Aci Automobile Club Como e questura, con un percorso di formazione avanzata rivolto agli agenti della polizia di Stato. I corsi si svolgono al centro di guida sicura di Lainate, con il supporto degli istruttori specializzati di Aci Vallelunga.

All’incontro organizzato oggi hanno partecipato il presidente dell’Aci Como Enrico Gelpi, il direttore Roberto Conforti, il commissario capo Miriam Massaro in rappresentanza del questore Filippo Ferri.

La collaborazione conferma il valore della sinergia tra istituzioni nella diffusione della cultura della sicurezza stradale e nella preparazione di operatori sempre più consapevoli e competenti. Attraverso la formazione e l’aggiornamento delle capacità di guida, l’Aci rinnova il proprio contributo alla prevenzione dei rischi e alla promozione di una mobilità più sicura per tutti.