Trofeo Villa d’Este, il Rally Aci Como entra nel campionato Open 2026

Si aggiunge un tassello importante al 45esimo Trofeo Villa d’Este Aci Como, in programma dal 6 all’8 novembre.

Il rally organizzato dall’Automobile Club Como entra ufficialmente nel calendario del Trofeo Open 2026 e lo fa in un momento chiave: sarà il sesto round della serie, proprio quando la corsa al titolo entra nel vivo e la classifica è cortissima.

Un’ulteriore validità che alza ancora l’asticella di una manifestazione già centrale nel finale di stagione, chiamata a ospitare l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally Challenger e della Coppa Rally di terza zona.

Il Trofeo Open si affianca così alle altre serie già confermate: Pirelli Accademia Crz, Pirelli Star 2RM e Michelin Trofeo Italia.

Un mix che promette battaglia su tutte le prove speciali dell’edizione 2026 e un parco partenti ancora più ricco sul Lago di Como.