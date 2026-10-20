Si aggiunge un tassello importante al 45esimo Trofeo Villa d’Este Aci Como, in programma dal 6 all’8 novembre.
Il rally organizzato dall’Automobile Club Como entra ufficialmente nel calendario del Trofeo Open 2026 e lo fa in un momento chiave: sarà il sesto round della serie, proprio quando la corsa al titolo entra nel vivo e la classifica è cortissima.
Un’ulteriore validità che alza ancora l’asticella di una manifestazione già centrale nel finale di stagione, chiamata a ospitare l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally Challenger e della Coppa Rally di terza zona.
Il Trofeo Open si affianca così alle altre serie già confermate: Pirelli Accademia Crz, Pirelli Star 2RM e Michelin Trofeo Italia.
Un mix che promette battaglia su tutte le prove speciali dell’edizione 2026 e un parco partenti ancora più ricco sul Lago di Como.
Trofeo Villa d’Este, il Rally Aci Como entra nel campionato Open 2026
Si aggiunge un tassello importante al 45esimo Trofeo Villa d’Este Aci Como, in programma dal 6 all’8 novembre.