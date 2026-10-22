Incidente mortale in Ticino, investito pedone di 85 anni: pirata della strada in fuga

Tragico incidente ieri sera in Canton Ticino, poco dopo le 20 ad Acquarossa, in località Corzoneso.

Un pedone di 85 anni, svizzero domiciliato in zona, è morto dopo essere stato travolto da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista stava percorrendo via Lucomagno in direzione di Olivone quando ha investito l’anziano e dopo l’impatto si è allontanato verso Olivone facendo perdere le proprie tracce.

Inutili i soccorsi: sul posto sono intervenuti polizia cantonale, pompieri di Acquarossa e Tre Valli Soccorso, ma per l’85enne non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Attivato anche il Care Team per il supporto psicologico ai familiari.

La strada è stata chiusa per i rilievi e il traffico deviato.

Il veicolo in fuga, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere un’auto nera presumibilmente Ford. Chi ha assistito all’incidente o ha informazioni utili – è la richiesta della polizia cantonale – è pregato di contattare la Centrale comune d’allarme.