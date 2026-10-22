«Como merita di più», sabato l’incontro di Fratelli d’Italia con le associazioni sportive

Nello stesso giorno è stato fissato anche il nuovo appuntamento di «Como merita di più», il ciclo di incontri tematici promosso da Fratelli d’Italia per costruire proposte concrete per il futuro di Como. L’appuntamento, dal titolo «Lo sport merita di più», è in programma sabato alle 10 allo Yacht Club, e sarà dedicato alle associazioni sportive, alle loro esigenze e al valore del lavoro che svolgono per la comunità.

«Le difficoltà legate agli impianti, agli spazi e al sostegno alle attività sportive richiedono risposte concrete, mentre le scelte e la chiusura al confronto di questa amministrazione hanno alimentato problemi e incertezza. – dichiarano Stefano Molinari e Alessandro Nardone, rispettivamente presidente provinciale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – Vogliamo dare voce a chi vive queste situazioni quotidianamente, raccogliendo testimonianze e proposte che contribuiranno alla costruzione del programma per Como. Riprendiamo questo percorso con la convinzione che una città si governi conoscendo le sue realtà e lavorando insieme a loro».