Como, le celebrazioni nella memoria di San Luigi Guanella

Sono settimane intense per la Chiesa di Como, alla luce di diverse ricorrenze e celebrazioni diocesane. A partire dal mese di ottobre dedicato alla figura di san Luigi Guanella. La Casa Divina Provvidenza di Como e le realtà guanelliane stanno vivendo un calendario ricco di appuntamenti che intreccia momenti di preghiera, incontri formativi e iniziative rivolte ai giovani. Un percorso che culminerà sabato 24 ottobre, giorno della memoria liturgica del fondatore, e proseguirà domenica con la Giornata Missionaria Guanelliana.

Sabato 24, al mattino, ci sarà la celebrazione della Messa alle 6.45 e alle 8.30 al Santuario del Sacro Cuore. Nel pomeriggio, alle 15, è prevista una visita guidata al Museo «Don Luigi Guanella», seguita alle 16.30 da un incontro con i pellegrini del Cammino di Santiago. Alle 20.30, la solenne concelebrazione eucaristica, sempre in Santuario. Domenica 25 ottobre, alle 9 è previsto l’incontro con i volontari del Servizio civile all’estero. Alle 10 sarà celebrata la Messa, con il ricordo di san Luigi Guanella, trasmessa in diretta da Espansione TV.

La festa coinvolge anche Fraciscio, frazione di Campodolcino, in provincia di Sondrio, dove san Luigi Guanella nacque e dove si conserva la sua casa natale.

Venerdì 30 ottobre, alle 18.30, nella Cattedrale di Como, appuntamento conclusivo delle iniziative che hanno accompagnato l’Anno Giubilare Francescano, indetto da papa Leone XIV. La diocesi di Como custodisce una significativa presenza francescana: dalle chiese di Sant’Antonio e San Giuseppe a Como al convento del Sacro Cuore di Cermenate, a cui si aggiungono le comunità francescane femminili di Brunate, Rovellasca, Bizzarone e Solbiate.

Como ospiterà inoltre, il prossimo 7 ottobre dalle 9 alle 12.30 in Duomo, il secondo Meeting diocesano dei cantori, promosso dall’Ufficio diocesano per la Liturgia. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che prestano servizio nell’ambito del canto liturgico. La partecipazione è gratuita e sono già 300 gli iscritti.

Infine, il Monastero di Grandate si prepara a celebrare il centenario della nascita della Comunità del Santissimo Salvatore, fondata nel 1926. Un anniversario importante per le monache benedettine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, che domenica 8 novembre vivranno una giornata di festa e ringraziamento. Il momento centrale delle celebrazioni sarà la Messa solenne delle 11.