Como show in Champions, ma non c’è tempo per festeggiare: sabato arriva il Sassuolo

Il 4-1 del Como al Manchester United non è stato un miracolo estemporaneo, è la conferma di un percorso europeo che dopo tre giornate vale 6 punti e l’ottavo posto nella classifica unica di Champions League in coabitazione con altre squadre, tra cui Barcellona e Manchester City.

In testa al girone unico restano le cinque “perfette” a 9 punti: i campioni in carica del Psg, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid e Betis Siviglia. Subito dietro le due imbattute a 7, Stoccarda e Arsenal. Poi il gruppone a quota 6 con Barcellona, Como, Manchester City, Club Brugge, Sporting Clube de Portugal e Borussia Dortmund.

Le altre italiane: la Roma è quindicesima con 4 punti, Inter e Napoli sono 19esime a quota 3. In coda tre squadre hanno sempre perso: Porto, Slovan Bratislava e Lille.

Il prossimo appuntamento europeo sarà il 4 novembre alle 21 in Francia per la trasferta con il Lens. Seguirà, il 24 dello stesso mese, il match del Sinigaglia contro i greci dell’Aek Atene. Poi il rush finale: il 9 dicembre la trasferta di Siviglia con il Betis. L’anno prossimo, il 20 gennaio, arrivano sul Lario i campioni in carica del Paris Saint Germain, prima dell’ultima sfida, sette giorni dopo, al Camp Nou con il Barcellona. Poi si tireranno le somme.

Tutti contro tutti, con la definizione di una classifica finale dopo il turno del 27 gennaio 2027. Le prime otto formazioni si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. I club che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminati e termineranno la loro esperienza europea 2026-2027.

Si andrà avanti poi con ottavi, quarti e semifinali per poi arrivare all’atto decisivo. La finale sarà allo stadio Metropolitano di Madrid (l’impianto dell’Atletico) fissata per sabato 5 giugno 2027.

Ma ci sarà tempo per pensarci. Ora il Como si rituffa in campionato: i prossimi impegni sono sabato in casa con il Sassuolo, il match infrasettimanale a Torino con i granata per poi arrivare al 1° novembre con una nuova gara interna contro il Venezia.