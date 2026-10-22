Pd, sabato torna “Speakers’ Corner”: l’iniziativa itinerante da via Milano ai Giardini a Lago

Sabato 24 ottobre torna “Speakers’ Corner – Giro Piazze”, l’iniziativa itinerante del Partito Democratico in vista delle amministrative 2027 nel capoluogo. Dopo i primi appuntamenti di giugno e di settembre, gli esponenti dem saranno ora in alcune zone della convalle: via Milano Alta, Mercato coperto, Biblioteca e Giardini a Lago, sempre con lo scopo di dialogare con i cittadini in merito alle problematiche della città ed alle proposte del partito per il futuro di Como.

“Il tutto si svolgerà dopo aver ricevuto opportune rassicurazioni dalla questura, con cui ci siamo interfacciati più volte, sulla possibilità di effettuarla in sicurezza”, spiegano gli esponenti dem in una nota, alla luce degli assalti alla città annunciati per sabato.

I temi che verranno affrontati abbracciano le sfide cruciali: urbanizzazione, spazi sociali, casa, overtourism, costo della vita, scuola, spazi associativi, cultura, decoro, verde pubblico. Il confronto toccherà anche argomenti centrali come demografia, sicurezza, ambiente, strutture sportive, viabilità e parcheggi.

L’evento si svolgerà avvalendosi unicamente di una piccola cassa acustica portatile per favorire l’ascolto.

Il programma prevede la prima tappa dalle 9 alle 9.45 in via Milano Alta. I rappresentati territoriali del Pd si sposteranno poi al mercato coperto, alla biblioteca, per poi chiudere ai Giardini a Lago tra le 12 e le 12.45.