Controlli straordinari di polizia e carabinieri a Cantù: 125 persone identificate

16 carabinieri in collaborazione con 8 agenti della polizia locale di Cantù hanno effettuato controlli straordinari sul territorio per contrastare fenomeni di illegalità, degrado urbano e spaccio di sostanze stupefacenti, con un’attenzione particolare rivolta ai gruppi di giovani. 125 le persone identificate e 47 le auto controllate.

L’attività delle forze dell’ordine ha riguardato le piazze e le vie del centro, soprattutto le aree maggiormente frequentate, tra cui zone commerciali, locali pubblici, gallerie, centri commerciali e parchi. In particolare, nel corso della vigilanza sul territorio, la polizia locale ha trovato un ragazzo minorenne all’interno di una sala scommesse. Nei confronti del titolare dell’attività è stato quindi redatto un verbale di ispezione amministrativa, con previsione di una sanzione pecuniaria.