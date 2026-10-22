Torno, ruba una bici elettrica da 4.500 euro: denunciato 24enne marocchino

Denunciato un 24enne di origine marocchina, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e ricettazione. Il giovane è stato notato dai carabinieri di Pognana Lario nel vicino comune di a Torno, mentre si aggirava con fare sospetto lungo la provinciale Lariana, a bordo di una bicicletta elettrica dal valore di 4.500 euro. I militari hanno subito avviato i controlli e gli accertamenti sulla provenienza del mezzo. Successive verifiche condotte anche attraverso l’analisi dalle videocamere di sorveglianza hanno confermato che la bicicletta era stata rubata in un ristorante di Lezzeno. Il 24enne è stato trovato in possesso anche di un cellulare rubato a un cittadino di Como. La bicicletta e il telefono sono stati sequestrati, in vista della successiva restituzione ai legittimi proprietari.