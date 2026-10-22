Mattinata della sicurezza, lunedì 26 ottobre a Rovellasca l’incontro per difendere gli anziani dalle truffe

Mattinata della sicurezza, difendiamoci insieme dalle truffe agli anziani: è l’incontro informativo e di prevenzione contro le truffe promosso dal Comune di Rovellasca in collaborazione con carabinieri, polizia locale e l’associazione Controllo del vicinato. L’appuntamento è per lunedì 26 ottobre dalle 9.30 nella parrocchia San Pietro e Paolo, poi alle 10.15 al centro anziani. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e sarà un’occasione importante per informarsi e ricevere consigli pratici da forze dell’ordine e istituzioni locali.

Interverranno il comandante dei carabinieri di Turate, Gabriele Cecchini, il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, il sindaco Sergio Zauli e il vicesindaco Marco Discacciati, oltre all’associazione Controllo del vicinato.