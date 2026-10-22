Ospedale di Menaggio, ieri le assemblee con i sindaci e i cittadini. Incontro in Regione a gennaio

Si sono svolte ieri a Menaggio la riunione dei sindaci del Lago e l’assemblea pubblica con i cittadini: al centro un unico tema, il futuro dell’ospedale Erba-Renaldi. Dopo l’incontro che si è tenuto in Regione lo scorso 5 ottobre con l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, obiettivo delle assemblee di ieri era aggiornare i sindaci e i residenti su quanto emerso durante il tavolo.

Il dato reale da cui si è partiti è il fallimento del tentativo di partenariato pubblico-privato con due bandi andati a vuoto e la necessità di percorrere altre strade per dare stabilità all’ospedale. L’intenzione ora è quella di lavorare a delle collaborazioni con altri ospedali della cintura Nord di Milano per la gestione dei servizi e del personale. Il nodo cruciale per l’Erba-Renaldi è infatti la carenza di medici e infermieri.

“Anche durante le assemblee, l’ospedale è stato difeso dai sindaci e dai cittadini – spiega il sindaco di Menaggio, Michele Spaggiari – L’Asst Lariana sta sviluppando un dialogo con le altre Asst e con gli ospedali milanesi con i quali si dovrebbe iniziare una collaborazione. Puntano a mettere insieme una progettualità per la fine dell’anno. Il prossimo incontro in Regione – conclude Spaggiari – è previsto per gennaio”.