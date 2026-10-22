Tragedia sul lavoro in Canton Ticino: muore un architetto comasco di 52 anni

È un comasco di 52 anni l’uomo morto oggi pomeriggio in un infortunio sul lavoro a Paradiso, in Canton Ticino.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 15.30 in via delle Scuole, in un cantiere di uno stabile in ristrutturazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, architetto italiano residente in provincia di Como, è precipitato da un’impalcatura per cause che ora spetterà all’inchiesta chiarire.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, della polizia Città di Lugano e della polizia Ceresio Sud, insieme ai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 52enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.