Viaggi gratis per gli under 14 e sconti sugli abbonamenti: l’obiettivo di Regione Lombardia

Estendere le agevolazioni a tutta la Lombardia, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani, rendendo il trasporto pubblico ancora più accessibile ai cittadini. È questo uno degli obiettivi indicati dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, già passato (e approvato) in consiglio regionale. Ad annunciarlo in diretta a Etg+ Today, ricordando l’iniziativa portata avanti dal Partito democratico, è il consigliere regionale dem Carlo Borghetti.

“Un piano ambizioso che punta al potenziamento del trasporto pubblico e della rete ferroviaria – sottolinea Lucente – migliorando l’offerta dei servizi e rafforzando l’integrazione tra ferrovia, autobus, metropolitane e tram”. L’obiettivo è introdurre in tutta la Lombardia sconti sul prezzo dei biglietti, in particolare – come detto – per giovani e anziani, ma ancora non si conoscono le tempistiche. Dopo il via libera in consiglio regionale, si attende il passaggio in giunta, con l’auspicio che i tempi – burocrazia permettendo – siano il più stretti possibile. “Per realizzare questo obiettivo sarà fondamentale attuare il sistema tariffario integrato regionale – fa sapere Lucente – Vogliamo permettere a tutti i cittadini di viaggiare in maniera semplice e veloce con la nuova bigliettazione digitale integrata, che permetterà di usare qualsiasi mezzo con un unico sistema digitale di accesso e pagamento”.

Viaggi gratis per under 14 e sconti sugli abbonamenti: è questo, in sintesi, l’obiettivo verso cui si muove la Regione, che riguarderà i mezzi pubblici dell’intera Lombardia, dal trasporto ferroviario a quello su gomma. Un modello che esiste già, almeno nell’area di Milano e Monza, dove vengono applicate diverse agevolazioni. Tra queste, la gratuità per i ragazzi sotto i 14 anni, uno sconto del 25% sugli abbonamenti mensili e annuali per i giovani under 26 e per gli over 65, oltre a un’agevolazione dell’85% sull’abbonamento annuale per i cittadini con Isee inferiore a 6.000 euro.

In attesa di ulteriori conferme e dettagli, buone notizie riguardano il servizio ferroviario, i dati indicano miglioramenti sul tema puntualità e l’aumento dei pendolari che scelgono di spostarsi in treno. “Nel 2026 la puntualità ai 5 minuti è pari all’84,4%, il risultato migliore degli ultimi 10 anni”, fa sapere Lucente. E nel 2026 – aggiunge – sarà battuto il record storico di frequentazioni in Lombardia, superando i 215 milioni”.