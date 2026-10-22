Lombardia è Ricerca, il ‘Nobel’ della Regione assegnato all’inglese Ewan Birney

Il Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ 2026 sul tema ‘Medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data’ è stato assegnato al bioinformatico inglese Ewan Birney, direttore dell’European Bioinformatics Institute del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare.

Birney ha vinto il ‘Nobel lombardo’ da 1 milione di euro per il suo contributo innovativo alla biologia computazionale, alla genomica e alla medicina predittiva basata sull’intelligenza artificiale: ovvero per aver trasformato enormi flussi di dati biologici e clinici in modelli predittivi applicabili alle malattie umane.

L’annuncio arriva dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, che hanno ricevuto a Palazzo Lombardia alcuni componenti della Giuria internazionale.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Fontana – di assegnare il ‘Nobel lombardo’ al professor Ewan Birney, una figura pionieristica che ha saputo rivoluzionare l’applicazione dell’intelligenza artificiale e dei big data alla medicina predittiva. Questo premio non rappresenta soltanto un prestigioso riconoscimento alla carriera di uno scienziato di fama mondiale, ma è anche un volano concreto per la nostra attrattività e competitività scientifica: il 70% del contributo finanzierà infatti un progetto di ricerca traslazionale applicato alle malattie cardiovascolari condotto in sinergia con i nostri centri d’eccellenza”.

“Anche quest’anno – ha commentato l’assessore Fermi – sono rimasto profondamente colpito dall’elevatissima qualità dei progetti candidati al nostro Premio. Il tema scelto per questa edizione ha consentito di mettere ulteriormente in luce il potenziale straordinario dell’intelligenza artificiale nel generare innovazione e progresso in un ambito strategico come quello delle Scienze della Vita e, in particolare, della Medicina”.