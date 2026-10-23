Aggredisce la mamma e il fratello e prova a dare fuoco all’auto, arrestato 43enne

Violenta lite ieri sera in un’abitazione di Villa Guardia. I carabinieri hanno arrestato un 43enne che avrebbe aggredito la mamma e il fratello e avrebbe poi provato a dare fuoco all’auto dei familiari. I militari dell’Arma della stazione di Lurate Caccivio sono intervenuti dopo la segnalazione di una discussione degenerata nella violenza. Il 43enne, secondo quanto ricostruito si sarebbe mostrato aggressivo con i familiari e avrebbe poi cosparso di benzina l’auto del fratello, senza riuscire ad appiccare le fiamme per l’arrivo dei carabinieri. Alla vista dei militari, l’uomo si è mostrato ulteriormente aggressivo e ha cercato di opporsi al fermo. E’ stato comunque bloccato e caricato sull’auto di servizio. Al termine degli accertamenti, il 43enne è stato arrestato e portato in carcere al Bassone con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentato incendio.