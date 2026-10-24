Alloggi a canone calmierato per il personale sanitario. Uil del Lario: “Un passo importante, ma non basta”

14 alloggi a canone calmierato a Como per il personale sanitario: è il risultato di un accordo tra Asst Lariana e Aler. Esprime soddisfazione la Uil Funzione Pubblica Lario e Brianza. “Il welfare – si legge nella nota firmata dal segretario generale Massimo Coppia – si realizza anche attraverso interventi concreti che aiutano le lavoratrici e i lavoratori a vivere dignitosamente nel territorio in cui prestano servizio. È un primo passo importante, ma non basta – aggiunge Coppia – Ci aspettiamo che questa opportunità venga estesa anche alle altre professionalità dell’Asst Lariana, perché tutti i lavoratori contribuiscono quotidianamente al funzionamento della sanità pubblica”. La Uil del Lario lancia anche “un messaggio all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e alle istituzioni regionali competenti su un’altra battaglia che portiamo avanti da anni – si legge ancora nella nota – cioè il riconoscimento dell’indennità di confine. Non possiamo ignorare la difficoltà di reclutare e trattenere personale sanitario nei territori di frontiera – conclude Coppia – dove la vicinanza alla Svizzera e le differenze retributive alimentano una continua emorragia di professionisti”.