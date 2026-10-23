Como-Sassuolo, tra i lariani assenti Diao, Chalobah, Kean, Liberali e Rodriguez

Dopo il bel successo in Champions League con il Manchester United il Como si rituffa in campionato.

Nel sabato di serie A, alle 15 è ospite allo stadio Sinigaglia il Sassuolo. Nella squadra lariana saranno assenti per infortunio Diao, Chalobah, Kean, Liberali e Rodriguez.

Mister Cesc Fabregas ha presentato l’incontro valido per l’ottava giornata di campionato e ha subito avuto parole di elogio per Alberto Aquilani, tecnico degli emiliani: “Aquilani? °o conosco dai tempi della serie B e sta facendo un percorso in costante crescita – ha spiegato Fabregas – A Catanzaro aveva già mostrato idee molto interessanti e sono felice che gli stia andando bene, il Sassuolo è una squadra di valore”.

Nonostante le parole di stima arrivate anche dal presidente Suwarso per Aquilani, il tecnico spagnolo allontana ogni ipotesi di addio: “Non ho mai pensato di andare via, se lo facessi significherebbe la mia fine, ma nutro grande stima per lui”.

Sulla stagione il mister del Como ha aggiunto: “La vera sfida è gestire tutto, infortuni compresi. In ogni circostanza giocherà chi sta meglio. Dobbiamo continuare a crescere come squadra a prescindere dalle situazioni e dalle problematiche legate a problemi fisici”.