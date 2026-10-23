La Protezione civile incontra la scuola: 500 studenti all’iniziativa della Provincia di Como

La Protezione civile incontra il mondo della scuola, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi alle attività delle diverse componenti del sistema e dei soccorritori impegnati nella tutela della popolazione. Oggi la giornata dedicata agli studenti con gli stand e i mezzi di Protezione civile – la colonna mobile, il centro operativo mobile e il camion antincendio boschivo – e quelli di carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, vigili del fuoco e Croce Rossa.

Alla giornata erano presenti anche il sindaco di Como Alessandro Rapinese, il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca e le autorità.