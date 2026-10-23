Ticino, 189 km/h in autostrada e 127 in paese: stangata per i pirati della strada

Velocità folli in Ticino. Tra aprile e inizio ottobre 2026, polizia cantonale e polizie comunali hanno rilevato 11 gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale durante controlli mirati contro i cosiddetti “pirati della strada”.

Otto casi su undici sono avvenuti dentro i centri abitati, dove il limite è 50 km/h. Eppure le velocità rilevate vanno da 106 a 127 km/h. Quasi il triplo del consentito, in strade dove basta un attimo per travolgere un pedone.

Gli altri tre casi sono stati registrati sull’autostrada A2: in un tratto limitato a 80 km/h per presenza di cantiere e in uno a 100 km/h.

Il record è del 5 agosto a Balerna: un automobilista tedesco intercettato a 189 km/h con limite a 100. Pochi giorni prima, il 16 giugno a Rodi-Fiesso, un’automobilista giordana sfrecciava a 149 km/h in un tratto autostradale limitato a 80 per i lavori in corso. E il 9 ottobre a Gudo, un motociclista della Macedonia del Nord è stato trovato a 127 km/h dove si può andare a 50.

Velocità alte anche a Bioggio, dove la Polizia Malcantone Est ha fermato un motociclista svizzero a 114 km/h in zona 50, e a Rivera e Brissago, dove un automobilista svizzero e un motociclista italiano viaggiavano a 112 km/h nello stesso limite.

Tra i fermati, 5 automobilisti e 6 motociclisti. Tra loro anche una 19enne svizzera già condannata a una pena detentiva sospesa con la condizionale.