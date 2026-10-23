Disordini annunciati a Como, Russo e Gaddi: “Lo Stato c’è”

“Lo Stato c’è e le nostre forze dell’ordine hanno la capacità, i mezzi e la determinazione per garantire la legalità e prevenire ogni minaccia all’ordine pubblico”. Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali alla Camera, e Sergio Gaddi, consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Como, intervengono sui disordini annunciati per domani a Como, sulla scia delle devastazioni andate in scena a Milano lo scorso weekend.

“La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino, che deve essere libero di vivere e lavorare senza problemi, rischi o incidenti. – dichiarano Russo e Gaddi – Esprimiamo dunque forte soddisfazione per l’intervento preventivo della Digos di Como che ha disinnescato sul nascere i piani di scorribande e saccheggi nel centro della città. Un’operazione tempestiva che invia un messaggio chiaro: la libertà di opinione anche attraverso cortei e manifestazioni non può essere certo messa in discussione, ma nessuno, qualunque sia la sua età, può pensare di seminare il caos o sfidare le leggi e lo Stato. Nessun esercizio commerciale dovrebbe mai ritrovarsi costretto ad abbassare le serrande o addirittura blindare le vetrine per paura”.

“Governo e Parlamento – continuano gli esponenti di Forza Italia – sono già impegnati per dotare chi lavora sul campo di strumenti più efficaci per prevenire episodi come quelli visti a Milano e minacciati in altre città, per evitare che la giovane età significhi automaticamente impunità, che si utilizzino impropriamente i social network per organizzare azioni illegali, in ultima istanza per aumentare l’efficacia delle leggi senza criminalizzare nessuno”.