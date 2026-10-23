Mostra Mercato Artigianato, al via da domani la 53esima edizione a Lariofiere

Al via da domani la 53esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato, a Lariofiere di Erba. Padiglioni aperti il 24 e 25 ottobre e il 30, 31 ottobre e 1° novembre. Chiusura quindi nei giorni feriali tra il primo e secondo appuntamento, per venire incontro a una richiesta degli espositori. Apertura nei fine settimana, 12mila metri quadri di esposizione con oltre 150 stand. Una tradizione per il polo fieristico brianzolo, in cui scegliere e lasciarsi incuriosire da prodotti artigianali dedicati a casa, moda e abbigliamento, benessere, enogastronomia, oggettistica e regalo.

Per l’occasione previsti convegni, incontri per imprenditori, momenti artistici, premiazioni, iniziative sociali e anche quelle dedicate ai più piccoli. Un’importante novità di questa 53esima edizione è l’arrivo di Cna Lombardia Nord Ovest che nelle attività di promozione e gestione affiancherà Lariofiere e Confartigianato Imprese di Como e Lecco.