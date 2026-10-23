Giggs innamorato di Como: “Progetto fantastico e persone eccezionali”

A Como, in occasione della gara di Champions tra gli inglesi e i lariani, c’era anche un pezzo di storia del calcio internazionale: Ryan Giggs.

La leggenda gallese, bandiera dello United con 963 presenze ufficiali, era a bordo campo per la trasferta sul Lario e non ha nascosto il suo entusiasmo per l’accoglienza. Lo ha scritto sui social: “Ottima trasferta a Como (a parte il risultato)… grazie per l’invito! Progetto fantastico e persone eccezionali. Buona fortuna per il resto della stagione!” è il messaggio lasciato da Giggs, che si è anche concesso una gita a Brunate, da dove ha immortalato, e non potrebbe essere altrimenti, lo stadio.

Parole che suonano come una benedizione per il Como. Il progetto lariano, che in pochi anni ha portato la squadra dalla serie C alla serie A e ha trasformato il Sinigaglia in uno stadio da cartolina, piace anche ai grandi del calcio mondiale. E lo dice uno che di Old Trafford e di grandi palcoscenici se ne intende.