Como, 14 alloggi a canone calmierato per il personale sanitario: l’accordo tra Asst Lariana e Aler

Quattordici alloggi a canone calmierato a Como per aiutare il personale sanitario a trovare casa nel territorio lariano. È questo l’obiettivo dell’accordo tra Asst Lariana e Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio. L’iniziativa, che si inserisce nel programma aziendale di welfare, si sviluppa nell’ambito del protocollo promosso da Regione Lombardia per integrare le politiche abitative con il rafforzamento della sanità territoriale, avvalendosi delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Gli appartamenti si trovano tra via Anzani e via Bonomelli. Ad Aler spetta la riqualificazione degli immobili attraverso la partecipazione a uno specifico bando regionale. Una volta completati i lavori, le abitazioni saranno assegnate tramite avviso pubblico curato da Aler che verrà diffuso anche sui canali aziendali di Asst Lariana. L’accordo ha una durata di otto anni, rinnovabili.

Destinatari prioritari sono i dipendenti di Asst Lariana con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata non inferiore a un anno in possesso dei requisiti per l’edilizia sociale. Asst Lariana agevolerà i propri dipendenti facendosi carico del versamento diretto ad Aler dei canoni e delle spese mediante trattenuta in busta paga.

Vale la pena precisare che l’attuazione dell’accordo e la successiva stipula della convenzione sono subordinate all’ammissione della proposta ai finanziamenti regionali e al completamento dei lavori di riqualificazione degli immobili.

“Questo accordo arricchisce la nostra offerta di welfare aziendale con una misura concreta a supporto dei lavoratori – sottolinea Giacomo Boscagli, direttore amministrativo di Asst Lariana – L’obiettivo è affiancare alle leve professionali strumenti operativi che facilitino la quotidianità del personale”.

Si tratta di “una risposta concreta a chi lavora per la salute dei cittadini”, commenta Stefano Cavallin, presidente di Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, che ringrazia il governatore lombardo Fontana e l’assessore Franco. “Con questo accordo rendiamo il territorio comasco più attrattivo. La collaborazione tra Regione, Aler e Asst Lariana – sottolinea ancora Cavallin – dimostra come la sinergia istituzionale si traduca in opportunità concrete per i professionisti e per il territorio”.