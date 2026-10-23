Storie d’autore torna su Etv, ogni sabato alle 19. Primo ospite è l’economista Carlo Cottarelli

Torna l’appuntamento del sabato sera dedicato ai libri. Sabato 24 ottobre alle 19 riparte su Etv Storie d’autore, la trasmissione condotta da Giorgio Albonico, ideatore del premio internazionale di letteratura Città di Como. Il programma, nato ormai più di 3 anni fa, mantiene la sua formula, dunque ogni settimana un autore in studio, un libro come punto di partenza e poi spazio alla figura dello scrittore e alle riflessioni che le sue pagine offrono al lettore. Ad aprire la nuova stagione sarà l’economista Carlo Cottarelli, già commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica e per anni dirigente del Fondo monetario internazionale, attualmente direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica. Un nome conosciuto anche al grande pubblico, nel 2018 era stato incaricato dal presidente della Repubblica di formare un governo.

Al centro della puntata c’è il nuovo libro di Cottarelli, “L’economia facile. Risposte semplici per capire il mondo”, uscito quest’anno per Solferino. Il volume è costruito come una serie di domande e risposte sui dubbi più diffusi, da dove vanno a finire i soldi che versiamo allo Stato a perché il lavoro venga tassato più delle rendite, e prova a rendere la materia alla portata di tutti.

Nel dialogo in studio, dunque, si parla di temi che toccano la vita quotidiana di ciascuno, dall’inflazione al debito pubblico italiano, fino alle promesse di abbassare le tasse che spesso vengono compensate da altri prelievi meno visibili. Ogni settimana, dunque, un nuovo incontro in studio, tra autori, libri e storie da scoprire.