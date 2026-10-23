Rissa alla vigilia di Ferragosto a Campione d’Italia, dopo due mesi di indagini 8 persone denunciate

Una discussione banale poi degenerata in pochi istanti in una violenta rissa nel centro di Campione d’Italia lo scorso 14 agosto. Dopo due mesi di indagini i carabinieri hanno chiuso il cerchio sui disordini, denunciando otto persone, tutte maggiorenni. Sei italiani e due stranieri.

Il violento episodio si era verificato poco dopo mezzanotte, alla vigilia di Ferragosto, nelle vicinanze di alcuni bar della piazza principale del centro. Quella che avrebbe dovuto essere una serata di festa si era trasformata in un teatro di violenza, quando alcuni clienti che stavano consumando bevande alcoliche, hanno iniziato a litigare fra loro e, in pochi istanti, dalle parole sono passati alle mani, scatenando il panico tra i presenti.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma, con le testimonianze raccolte tra i clienti dei locali e alcuni passanti e i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza comunale, hanno permesso di verificare e ricostruire la dinamica e risalire alle identità degli 8 poi denunciati, le cui posizioni sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.