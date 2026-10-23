Lariana chiusa di notte per asfalti: il calendario dei divieti da Torno a Lezzeno

Lavori di asfaltatura in arrivo sulla ex Statale 583 Lariana. Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre sono previste chiusure notturne a tratti tra Torno, Faggeto, Pognana, Nesso e Lezzeno.

Lavori su tutta la carreggiata: per la larghezza ridotta e i mezzi d’opera serve chiudere la strada.

Il calendario

-Lunedì 26 ottobre, Torno-Faggeto (km 8-8,6): senso unico alternato con movieri dalle 22 alle 23, poi chiusura totale fino alle 5 di martedì 27.

-Martedì 27 e mercoledì 28, Pognana-Nesso (km 12,5-13,3): stesso schema, movieri dalle 22 alle 23, chiusura dalle 23 alle 5 del giorno dopo.

-Giovedì 29 e venerdì 30, Lezzeno (km 19,1-23,6): movieri dalle 22 alle 23, poi chiusura totale fino alle 5.