Basket, Cantù in trasferta a Reggio Emilia. Vitucci: “Serve una prova di grande determinazione”

Seconda trasferta consecutiva per l’Acqua S.Bernardo Cantù, attesa domenica 25 ottobre alle 18.30 dalla Pallacanestro Reggiana. Al PalaBigi di Reggio Emilia, per la quinta giornata della serie A di basket, i brianzoli vanno a caccia dei primi 2 punti in campionato.

Il bilancio, fin qui, parla infatti di 4 sconfitte in altrettante gare, l’ultima domenica 18 ottobre a Trieste per 92-72, e la squadra occupa dunque il fondo della classifica insieme a Scafati. Lo stesso allenatore Frank Vitucci, dopo il ko in Friuli, aveva parlato di una prova negativa soprattutto nella ripresa. Proprio per questo, alla vigilia della trasferta emiliana, il tecnico alza l’asticella. «Mi aspetto e pretendiamo, da tutti noi, una prova di grande determinazione e di forte volontà agonistica per cogliere la prima vittoria – ha spiegato Vitucci – Affrontiamo una squadra che gioca in maniera molto ordinata e che può contare su giocatori di provata esperienza».

Guardando invece agli avversari, la formazione allenata dal greco Dimitris Priftis ha raccolto finora una sola vittoria, contro Tortona, e arriva dal ko sul campo di Verona. Il punto di riferimento in attacco è l’americano Jaylen Barford, che viaggia a 16 punti di media. Le 2 squadre, del resto, si conoscono già. In precampionato, al Trofeo degli Angeli di Casnate con Bernate, si era imposta Reggio per 73-66. La partita sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma della Lega, la radiocronaca invece andrà in onda su Radio Cantù. Nel turno successivo, domenica 1 novembre, Cantù torna al PalaDesio per il derby contro l’Olimpia Milano.