Le storie del Banco di Solidarietà di Como in un libro, mercoledì la presentazione

Le storie del Banco di Solidarietà di Como diventano occasione di incontro e di rete. Mercoledì 28 ottobre alle 20.45 al Collegio Gallio verrà presentato il libro “Amati. Un’esperienza possibile”. Un’occasione anche per aprire un dialogo con il territorio e con tutte le realtà che, a diverso titolo, si occupano delle persone: associazioni, fondazioni, servizi sociali e organizzazioni impegnate nell’accompagnamento delle fragilità.

Il Banco di Solidarietà di Como sente il desiderio e la responsabilità di uscire dai propri confini, raccontare ciò che vive quotidianamente e, allo stesso tempo, mettersi in ascolto delle esperienze degli altri. “Con questo libro desideriamo raccontare alcune storie che ci hanno segnato e che testimoniano il valore degli incontri e delle relazioni – sottolinea Sonia Bianchi, presidente del Banco di Solidarietà di Como – Ma vorremmo anche che diventasse un’occasione per incontrare altre realtà del territorio, ascoltarci e riconoscere quanto possiamo imparare gli uni dagli altri. Ci occupiamo di persone, e le persone non possono essere ridotte ai loro bisogni né accompagnate attraverso risposte isolate. Crediamo che costruire alleanze tra chi opera nel sociale sia un passo fondamentale per dare maggiore forza e continuità al nostro impegno. Per questo, il lancio del libro è anche un invito a incontrarci e a immaginare insieme nuove forme di collaborazione”.

Durante la serata ci sarà anche il lancio della Colletta 2026 che sarà sabato 14 novembre