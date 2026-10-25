Lavori alle barriere di sicurezza, chiusure notturne sull’A9

Il piano di manutenzione pressoché ininterrotto sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso prevede per la prossima settimana lavori per la sistemazione delle barriere di sicurezza. Prevista una serie di provvedimenti e limitazioni in orario notturno, a partire da domani.

Dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 ottobre sarà chiusa l’entrata di Uboldo, verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate e Chiasso. Sarà chiusa l’entrata di Origgio, in entrambe le direzioni e l’uscita per chi proviene da Lainate.

Dalle 21 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 ottobre in modalità alternativa sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita.

Dalle 21 di venerdì 30 alle 5 di sabato 31 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate.

Per consentire lavori di riqualifica della stazione di Fino Mornasco, che prevedono il rinnovo degli impianti di stazione e del casello per il pagamento del pedaggio, è ancora chiusa Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso, e in uscita per chi proviene da Lainate/Milano. Il provvedimento è attivo giorno e notte, 24 ore su 24.

Sempre per la prossima settimana, per lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.