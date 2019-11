Incassi autosilo Sant’Anna, una commissione provinciale al lavoro per rivedere l’accordo di programma

Non cambia idea il sindaco di San Fermo, Pierluigi Mascetti: gli incassi del parcheggio del Sant’Anna continueranno a essere versati nelle casse del Comune dove sorge l’ospedale.

Intanto a breve potrebbe essere fissato un incontro tra il presidente del consiglio di regione Lombardia Alessandro Fermi, il direttore dell’Asst Lariana Fabio Banfi e lo stesso sindaco per discutere dell’accordo di programma.

“Già da tempo mi sono attivato per promuovere un incontro – spiega Fermi – Ora si tratta solo di calendarizzarlo”.

Tra le varie ipotesi sarebbe presente anche quella di destinare parte degli introiti dell’autosilo allo stesso ospedale Sant’anna per servizi rivolti alla collettività.

Intanto è stata istituita una commissione provinciale che sta verificando se l’accordo di programma può essere rivisto o meno.

