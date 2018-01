Cronaca, politica, attualità: venerdì alle 21 “Nessun Dorma”, l’arena di Etv

Politica. Cronaca. Attualità. Costume e società. Uno sguardo critico su ciò che accade nel mondo, in Lombardia e in provincia di Como.

Attenzione alle dinamiche globali, senza perdere però di vista il contesto locale.

Torna venerdì sera, alle 21, in diretta su Etv, Nessun Dorma, talk show dell’emittente lariana in onda ogni settimana.

La prima puntata sarà dedicata alla politica, e in particolare alle elezioni del 4 marzo (regionali e politiche). Con la scadenza elettorale sempre più vicina, è naturale che l’arena di Nessun Dorma venga animata dal confronto politico, con una particolare attenzione alla corsa per il Pirellone.

Ma nel corso della stagione verrà affrontato un ampio ventaglio di argomenti, che spazierà dalla cronaca al costume. Approfondimenti e dibattiti sempre supportati da servizi a cura della redazione giornalistica di Etv.

Per assistere alla puntata direttamente dallo studio centrale di Etv, si può riservare un posto chiamando lo 031.33.00.61 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 o inviando una mail a nessundorma@espansionetv.it.

L’appuntamento è fissato per venerdì, alle 21, in diretta, su Etv.

