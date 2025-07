La Lombardia si conferma la locomotiva turistica d’Italia con oltre 53,5 milioni di pernottamenti nel 2024, due terzi dei quali provenienti da turisti stranieri. Un successo che va oltre Milano e trova nel Lago di Como il suo fiore all’occhiello, oggi primo in Italia per attrazione di investimenti nel comparto resort di lusso. A comunicarlo è stata Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, intervenuta all’Hospitality Forum 2025 a Palazzo Lombardia.

Lario leader nel settore resort con il 30% del totale italiano

Mazzali ha annunciato l’arrivo in Lombardia di grandi catene internazionali del settore alberghiero. Il Lago di Como -ha sottolineato- è diventato simbolo dell’offerta turistica di qualità della regione e rappresenta da solo il 30% degli investimenti nazionali nel settore resort, confermandosi destinazione d’élite a livello europeo. Non solo Milano e Como, ma anche a Mandello del Lario e sul Lago di Garda stanno nascendo nuove strutture di benessere e ricettività di alta gamma, per un valore che in alcuni casi supera i 100 milioni di euro.

La Regione intende sostenere questo slancio con un nuovo bando da 15 milioni di euro, operativo dal 21 luglio, per incentivare la riqualificazione sostenibile delle strutture ricettive, con contributi a fondo perduto fino al 50%.

A trainare il futuro prossimo saranno anche le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che porteranno nuove infrastrutture e un ulteriore aumento della domanda turistica. “La Lombardia oggi è la prima scelta per chi cerca investimenti solidi, qualità e visione –ha concluso Mazzali–. Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo del turismo europeo”.