La Giornata del Verde Pulito, intervento dei volontari a Tavernola e Rebbio

Torna domani la Giornata del Verde Pulito, istituita dalla legge regionale del 20 luglio 1991. Anche a Como i volontari si armeranno di pettorina e paletta per ripulire parchi, giardini, aiuole e sentieri. In particolare, sono previsti interventi a Tavernola e a Rebbio. Ha partecipato alla presentazione a Palazzo Cernezzi anche l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo, che ha sottolineato la necessità di sensibilizzare la cittadinanza sul tema e di rilanciare l’iniziativa per promuovere maggiore partecipazione da parte dei comuni – solo 93, infatti, hanno aderito in Lombardia. Al suo fianco, gli assessori comunali a Parchi e giardini Marco Galli e all’Ambiente Simona Rossotti.

Diverse le associazioni che si rendono promotrici della manifestazione: tra queste Legambiente, con il suo circolo comasco, e Tavernola Attiva.

