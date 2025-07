Un motociclista di 52 anni di Montano Lucino è morto in un incidente stradale in provincia di Novara. Il centauro, per cause ancora da chiarire si è scontrato con un furgone a Sovazza di Armeno, lungo la provinciale Delle Due Riviere.

L’incidente è avvenuto attorno alle 12.30. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Orta San Giulio, lungo la provinciale 39 si sono scontrati la moto sulla quale viaggiava il comasco e un furgone. L’impatto sarebbe stato pressoché frontale, in prossimità di una curva.

Il 52enne, dopo l’impatto è apparso subito in condizioni purtroppo critiche. Il personale medico, intervenuto rapidamente ha avviato le manovre di soccorso e di rianimazione, ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare ed è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Solo lievemente ferito ma sotto shock il conducente del furgone.

I carabinieri di Orta San Giulio e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Arona stanno lavorando per chiarire la dinamica del tragico incidente.