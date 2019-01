Paratie e progetto del nuovo lungolago. In Regione si è chiusa la conferenza dei servizi

Per Regione Lombardia il capitolo del progetto sulle paratie antiesondazione del lago di Como è chiuso. “Il progetto va bene e il verbale della conferenza dei servizi è chiuso”, fanno sapere dalla Regione. Una fase tecnica quella del progetto paratie che è iniziata lo scorso 21 novembre, quando Regione Lombardia aveva indetto la conferenza dei servizi per approvare il progetto esecutivo del completamento dell’eterna opera incompiuta della città di Como. Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, montagna e piccoli comuni, ha più volte rassicurato i comaschi, esprimendo la volontà di voler rimanere fedele al cronoprogramma annunciato durante la conferenza di presentazione del progetto di completamento delle paratie. “Sto incalzando i progettisti per arrivare ad avere il progetto validato entro il mese di febbraio”, aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore regionale.

I lavori, secondo quanto annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del progetto di completamento delle paratie, ripartiranno nel mese di settembre 2019 e il cantiere sarà terminato entro il mese di aprile del 2022. I lavori saranno divisi in due fasi, una progressiva che durerà 21 mesi e una di 10 mesi definita dai tecnici mobile. Il passaggio successivo alla conferenza dei servizi è la gara per assegnare i lavori.

© Riproduzione riservata