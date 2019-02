Furti in villa nel Nord Italia: smantellata una banda di albanesi con base in Veneto

La polizia di Pordenone ha smantellato nella notte una banda dedita a furti in ville e abitazioni nel Nord Italia, composta da tre cittadini albanesi.

Sequestrate armi da fuoco, e riscontrati furti per oltre un milione di euro di refurtiva. L’operazione coinvolge Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. I tre arrestati, sarebbero responsabili di 33 furti aggravati in ville e abitazioni, oltre che di altri 70 crimini analoghi commessi dallo scorso periodo prenatalizio, principalmente nelle province di Pordenone e Treviso. Ammonterebbero a circa un milione gli introiti dei furti tra denaro contante, gioielli, orologi e lingotti in oro.

Gli investigatori hanno anche trovato pistole e munizioni e individuato un flusso di beni illeciti verso l’Albania, dove venivano investiti o riciclati.

